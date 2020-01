Bologna, ancora terapie per Denswil, sta meglio Orsolini

Continua la preparazione rossoblu in vista della partita di domenica contro il Verona. Oggi per i rossoblu una doppia seduta di allenamento agli ordini di Sinisa Mihajlovic. In mattinata intenso lavoro fisico e tattico in campo.

Nel pomeriggio invece i rossoblu hanno lavorato in palestra. Ancora out Gary Medel, Stefano Denswil, Ladislav Krejci e Mitchell Dijks. Riccardo Orsolini, dopo la botta alla spalla, non dovrebbe essere in dubbio per domenica. Tutti e quattro oggi hanno svolto terapie.