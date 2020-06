Ormai ci si fa l’abitudine ad avere ogni due o tre giorni un nuovo giro di tamponi.

Le squadre di calcio in questa fase di ripartenza sono iper controllate tra tamponi e test sierologici, oggi per i giocatori del Bologna ci sarà il settimo giro di controlli per preservare la negatività di chi lavora a Casteldebole. Oltre al nuovo giro di tamponi la squadra di allenerà a porte chiuse alle 10.30 al centro tecnico Niccolò Galli.