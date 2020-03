Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna comunica la chiusura temporanea del proprio store presso lo Stadio Renato Dall’Ara. La chiusura è stata decisa in seguito alle misure consigliate dal Governo in materia di Coronavirus, per contenerne la diffusione.

Per tutti i tifosi che volessero comprare il merchandise rossoblu, la società rimanda ai propri cataloghi online: l’Official Store Online e amazon.it/bolognafc.