Bologna, offerta dalla Turchia per Nagy

Sembra sempre più prossima alla fine l’avventura a Bologna per Adam Nagy. Il giocatore non rientra nei piani di Mihajlovic ed è a tutti gli effetti sulla lista delle cessioni rossoblu. Secondo il Corriere di Bologna alcune squadre avrebbero già mosso i primi passi per cercare di ottenere le prestazioni del ragazzo classe ’95, su tutte il Trabzonspor, club turco, avrebbe fatto pervenire un’offerta agli uffici di Casteldebole.

Il giocatore ha però declinato l’offerta preferendo opzioni diverse, la sua permanenza sotto le Due Torri è comunque agli sgoccioli, dopo 3 stagioni e 57 presenze, di cui solo 16 la scorsa stagione, i destini delle due parti sono pronti a dividersi.