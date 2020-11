Bologna, occhio al record negativo, ma è l’attacco che…

Si avvicina sempre di più il record assoluto in Europa di partite consecutive con gol preso. Il Bologna è a quota 40 e insegue Gimnastic Tarragona a 41 e Bordeaux a 42, ma queste due squadre finirono per retrocedere subendo 114 gol in 42 gare i francesi e 142 in 41 gli spagnoli.

Il Resto del Carlino, però, sottolinea la differenza di rendimento dell’attacco da quando Mihajlovic è arrivato. Nelle prime 17 gare Sinisa fece 30 punti con 22 gol subiti, e aggiungendo le prime 5 giornate del campionato successivo i punti aumentano a 38 con con 28 gol subiti. Fino al famoso Genoa-Bologna 0-0, ultima senza prendere gol, il Bologna viaggiava a 1.8 gol subiti a partita e 1.7 segnati. Dalla trasferta di Genova a oggi sono passate 40 partite con 72 gol subiti, media invariata di 1.8, mentre sono calati i gol fatti con 1.3 gol segnati a partita. Nonostante la striscia negativa, la squadra subisce sempre gli stessi gol, ma ne sta segnando meno.