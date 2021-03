Bologna, occhio al cinismo di Simy. Messias e Svanberg leader dei tiri

Non sarà una partita facile per il Bologna quella di Crotone. La squadra calabrese cerca di restare appesa all’ultima speranza in ottica salvezza, appoggiandosi probabilmente al suo miglior attaccante.

E’ Simy il bomber da doppia cifra del Crotone. Il dinoccolato attaccante della squadra di Serse Cosmi è a quota 12 gol stagionali, con un cinismo sotto porta degno di nota: la punta rossoblù segna con continuità, tanto da avere una media di un gol ogni due partite, 0.55 ogni 90 minuti. E’ anche il giocatore del Crotone a tirare di più in porta con 0.97 tiri nello specchio a partita. Chi prova maggiormente a calciare verso la porta è invece Junior Messias con 2.71 conclusione a match. Nel Bologna il miglior marcatore è Roberto Soriano con 9 gol, 0.34 ogni 90 minuti giocati. Sotto il profilo dei tiri verso la porta a comandare è Mattias Svanberg con 2.95 tiri ogni 90 minuti, ma su quelli effettivamente nello specchio comanda Barrow con 1.34 ogni 90 minuti.