Bologna, occhio ai diffidati

Oggi pomeriggio il Bologna ospiterà il Lecce al Dall’Ara. Tranne gli infortunati Tomiyasu, Bani e Schouten, Mihajlovic avrà tutti a disposizione. Scelte contate però in difesa, viste le assenze dei due titolari. Il mister spera dunque che non ci siano ulteriori problemi da qui alla fine, poiché sia il giapponese che l’ex Chievo hanno terminato in anticipo la stagione. Occhio quindi anche alle squalifiche.

Danilo è infatti diffidato: se il centrale difensivo dovesse esser ammonito oggi contro i salentini, sarebbe costretto a saltare la gara di mercoledì sera a Firenze contro la Fiorentina. Se così fosse, al posto del brasiliano dovrebbe scalare in difesa Medel, sempre però che anche lui non venga ammonito quest’oggi. Anche il centrocampista cileno è infatti diffidato, e con un cartellino giallo non sarà in campo al Franchi: nel suo ruolo però il Bologna abbonda di giocatori, nonostante l’assenza dell’olandese. Infine, stesso discorso per un altro senatore, Rodrigo Palacio, ma anche in questo caso Mihajlovic non ha problemi di uomini.