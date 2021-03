Bologna, occhio ai diffidati

Tre titolari a rischio squalifica per Mihajlovic

Contro i nerazzurri, sabato al Dall'Ara, mancheranno certamente Palacio per squalifica, Santander per infortunio e Skorupski, risultato positivo ieri al Covid. Ma la situazione diffidati preoccupa maggiormente Mihajlovic. I rossoblù in questo elenco sono tre, ai quali Sinisa rinuncia sempre malvolentieri: Dijks, Tomiyasu e Soriano. Se per l'esterno olandese le alternative ci sono, nel caso del giapponese e del trequartista, entrambi ora impegnati nelle loro rispettive nazionali, il discorso è diverso. L'importanza dei due è lampante e, un'eventuale loro assenza contro la Roma, metterebbe il tecnico serbo nelle condizioni di doversi inventare qualcosa.