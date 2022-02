Bologna – Nuovo infortunio per Santander

Nuovo stop per Santander

Il paraguaino, rientrato da poco dopo la positività al Covid, è rimasto a Bologna per ricoprire fino a fine stagione il ruolo di vice Arnautovic, ma per lui si profila un nuovo stop. Il Bologna ha infatti comunicato che ieri, in uno scontro fortuito di gioco, l'attaccante ha rimediato la frattura dello zigomo sinistro.