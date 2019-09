Ha ripreso oggi gli allenamenti il Bologna in vista della trasferta di Udine.

I giocatori rossoblu hanno effettuato lavoro di scarico per quanto riguarda i titolari del Ferraris, mentre per gli altri esercitazioni tecnico-tattiche e infine partitella. Una giornata di allenamenti che ha visto il rientro in gruppo del brasiliano Danilo, mentre è proseguito il lavoro differenziato per Mitchell Dijks.