Bologna, non vinci a Marassi dal…

Sinisa Mihajlovic era in campo quando il Bologna vinse per l’ultima volta a Marassi contro la Samp. Era il 1998 e Andersson rimontò praticamente da solo i blucerchiati con una tripletta che ancora oggi è l’ultimo marchio rossoblù. Da lì in avanti dieci sconfitte e due pareggi per il Bologna in trasferta contro la Samp, e tanti incroci con giocatori attualmente in rossoblù.

Ad esempio, Poli segnò nella vittoria Samp del 2013 e Soriano in quella del 2015, ma in generale diversi ex hanno vestito entrambe le maglie. Mihajlovic è stato a Genova sia da giocatore che da allenatore, Sabatini ha fatto il dirigente lasciandosi in maniera burrascosa con Ferrero, Da Costa ha difeso i pali della Samp prima di venire a Bologna e ancora oggi sono quattro gli ex rossoblù a Genova: Ferrari, Ramirez, Ekdal e Gabbiadini.

Fonte Corriere di Bologna.