Bologna non concede la rivincita a Belluno: 3-2

Nel rematch della finalissima dei playoff di Serie B dello scorso campionato, che aveva promosso i bolognesi in A3, la Geetit sfoggia proprio come a Giugno una reazione d’orgoglio e supera, gli avversari ancora al tie break.

Allora c’era in palio la promozione, oggi “solo” tre punti, ma anche in questa occasione i rimpianti per i “rinoceronti” bellunesi sono numerosi.