Bologna, non cambia lo spartito: con la Lazio gli stessi

Non ha intenzione di cambiare le carte in tavola Sinisa Mihajlovic dopo la sconfitta con il Sassuolo.

Il tecnico rossoblù, recuperato De Silvestri, ha intenzione di schierare domani sera all’Olimpico lo stesso undici titolare che ha affrontato i neroverdi e che ha prodotto un’ora di grande calcio prima di crollare in soli tredici minuti. Non a caso, come sottolinea il Carlino, Bigon e Sabatini lunedì hanno parlato alla squadra: obiettivo credere e insistere nel lavoro iniziato. Domani sera, probabilmente, ancora spazio a De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, e Hickey, anche se Denswil scalpita, Schouten e Svanberg in mediana, Orsolini a destra, Soriano in mezzo e Barrow a sinistra, ci prova anche Sansone, mentre davanti ancora Palacio.