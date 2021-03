Bologna – Niente salto di qualità? Il parere degli ex

Il Resto del Carlino ha raccolto il parere di Torrisi, Villa e Bazzani sul momento del Bologna e sul perché questo salto di qualità tarda ad arrivare. Si parte da Torrisi:

“Chi mi ha allenato, compreso i tecnici che ho avuto a Bologna, ha sempre saputo tirare fuori il meglio di me, a livello tecnico, tattico ed emozionale. Quelli di Mihajlovic mi sembrano un po’ discorsi da cinema o da bar, i tempi sono cambiati ed è cambiato anche il modo di educare i calciatori. Dev’essere l’allenatore a trovare il linguaggio giusto per entrare nella testa dei ragazzi. Concludo dicendo che non so quanti allenatori ai miei tempi sarebbero andati a cantare a Sanremo dopo una sconfitta e, sinceramente, non capisco le sue lamentele per una posizione di classifica che evidentemente va bene sia alla società che a noi tifosi”.