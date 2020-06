Il Bologna stanotte non dormirà in ritiro.

La squadra di Sinisa Mihajlovic non andrà in ritiro stasera prima del match con la Juventus in programma domani sera al Dall’Ara alle 21.45. I giocatori potranno così tornare a casa e dormire dalle rispettive famiglie, lo riporta Gazzetta.it. Il programma prevede la rifinitura, poi il pranzo tutti assieme, un breve periodo di riposo e infine il tragitto verso lo stadio su due pullman per consentire il distanziamento sociale.