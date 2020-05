Bologna, nessun taglio allo stipendio dei dipendenti

Mentre si discute del taglio degli stipendi tra i calciatori e i dirigenti, il Bologna ha preso una posizione netta nei confronti dei propri dipendenti: i loro stipendi non verranno tagliati. Una scelta quella dei rossoblu dettata dal presidente Joey Saputo in persona. Per i dipendenti di Casteldebole non ci sarà alcuna riduzione in busta paga: tutti quanto percepiranno lo stesso stipendio precedentemente accordato.

Una scelta impopolare quella dei rossoblu tra i club di Serie A. Oltre al Bologna infatti, solo Atalanta e Sassuolo hanno optato per la stessa linea di pensiero. Nel caso specifico dei felsinei, lo stipendio verrà garantito per intero anche a coloro cui sarebbe stato impossibile lavorare in smart working, come autisti, magazzinieri o fisioterapisti. Repubblica riporta anche che al momento circa l’80% dei dipendenti del Centro Tecnico Niccolò Galli, sta lavorando a distanza.