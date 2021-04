Bologna, nella debacle di Bergamo si salva solo Skov Olsen

Nei primi venti minuti di partita, il danese è stato il più pericoloso tra i rossoblù di Andrea Paganelli

In dubbio con Orsolini alla vigilia, la scelta della difesa a tre inedita, con Antov, Danilo e Soumaoro, ha sciolto il dubbio di Mihajlovic, Sinisa ha schierato De Silvestri largo a sinistra e, a tutta fascia, il danese a destra. Un paio di conclusioni da fuori, dribbling e corsa, Skov ha pure sfiorato il gol con una serpentina in area, a cui Gollini si è opposto in uscita bassa. Pronto a fronteggiarlo in fascia c'era Maehle, in un duello tra compagni di nazionale. Sfida stravinta, almeno nel primo quarto di partita, dal laterale rossoblù, che ora si ricandida a una maglia da titolare domenica in un altro derby, quello dell'Appennino, contro la Fiorentina.