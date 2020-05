Bologna, negativo il tampone al membro dello staff

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna comunica che il secondo e definitivo test di controllo effettuato sul componente del gruppo-squadra, il cui esame di martedì scorso aveva evidenziato un risultato dubbio, ha dato ancora esito negativo. Da domani dunque la squadra potrà riprendere il regolare programma di allenamento.

Per domani i rossoblu hanno infatti in programma una seduta di allenamento collettivo, e non individuale come successo oggi, in via preventiva. L’orario di inizio dell’allenamento è fissato per le 17.