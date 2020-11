Bologna-Napoli, le probabili formazioni

Oggi alle ore 18 scenderanno in campo Bologna e Napoli al Dall’Ara. Il Bologna dovrà rinunciare ad Aaron Hickey per un problema all’adduttore, lo scozzese sarà sostituito da Denswil. L’altra novità, rispetto al solito 11 di Mihajlovic, potrebbe essere la presenza dal primo minuto di Dominguez per Svanberg. Scelte confermate negli altri ruoli. Gattuso, dopo il turnover in Europa League, tornerà a schierare i suoi titolari. Insigne è completamente ristabilito e partirà dal 1° minuto.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen.