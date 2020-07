Bologna-Napoli, le formazioni ufficiali: giocano Skov e Krejci

Contrariamente a quanto pubblicato in precedenza dai canali ufficiali del club, alla fine Skov Olsen è titolare al posto di Orsolini, dopo che nella prima formazione uscita era apparso Orso negli undici. Sorpresa invece in difesa dove Krejci gioca al posto di Dijks, mentre Tomiyasu slitta in mezzo con Mbaye terzino destro.

Nel Napoli confermato il turnover davanti, fuori Insigne e Mertens, dentro il tridente Politano, Milik e Lozano.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Krejci, Tomiyasu, Danilo, Mbaye; Medel, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Lozano. All. Gattuso.