Bologna-Napoli, la moviola di Stadio

Una partita molto godibile quella che Piccinini di Forlì ha diretto ieri sera al Dall’Ara. Per l’arbitro una buona prestazione con qualche sbavatura, non incisivi e pochi gialli spesi. Ad inizio partita si prende una grande responsabilità non fischiando il contatto tra Danilo e Milik. Il contatto inizia fuori area, motivo per cui il VAR non interviene, altrimenti sarebbe stato penalty per il Napoli.

Perfetto il lavoro di direttore di gara e VAR sui gol. Manolas si allaccia con Tomiyasu ma non c’è alcun fallo del greco che batte Skorupski. Giusto annullare i gol di Mbaye e Palacio, entrambi sono in fuorigioco di solo qualche millimetro, ma quanto basta per non convalidare le reti. Barrow scatta in posizione regolare per l’1-1. L’unico dubbio resta l’intervento di Medel con la spalla in area di rigore. Il braccio è aperto ma il pallone non sembra colpirlo. Una prestazione che vale al direttore di gara la sufficienza, voto: 6.