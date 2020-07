Bologna-Napoli, la moviola di Gazzetta

La moviola di Gazzetta.it di Bologna-Napoli si ferma sui fuorigioco millimetrici scovati dal Var che hanno privato i rossoblù di due marcature. Non è invece rigore il possibile contatto Danilo-Milik, mentre non è sanzionato un fallo di Politano su Palacio. Non ci sono riferimenti alla trattenuta di Manolas su Tomiyasu in area azzurra

Scheda 1 di 2