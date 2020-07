Bologna-Napoli, i precedenti tra Mihajlovic e Gattuso

Domani sera il Bologna ospiterà il Napoli al Dall’Ara, gara valida per la 33^ giornata di Serie A. Per i rossoblu in panchina ci sarà Sinisa Mihajlovic, rientrato dalla squalifica dopo l’assenza di Parma; tra i partenopei, invece, il solito Gennaro Gattuso. Questa sarà appena la terza volta che i due allenatori si incontrano: solo due infatti i precedenti tra loro, di cui solo uno in Serie A.

Il primo risale al novembre 2016, quando i due tecnici si affrontarono per il quarto turno di Coppa Italia. Gattuso rappresentava il Pisa, mentre Mihajlovic era ancora al Torino: dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, furono i granata ad avere la meglio per 4-0 ai supplementari. La seconda volta è invece datata maggio 2019. A San Siro, il Bologna di Mihajlovic non riuscì ad avere la meglio sul Milan di Gattuso: i padroni di casa si imposero infatti sui rossoblu per 2-1.