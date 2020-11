Bologna-Napoli, i convocati di Mihajlovic: difesa all’osso

Oltre ai sette noti infortunati, anche Aaron Hickey non farà parte della sfida di domani sera tra Bologna e Napoli. Problema muscolare all’adduttore per lo scozzese. Oltre ai quattro titolari – De Silvestri, Danilo, Tomiyasu e Denswil – Mihajlovic ha convocato dietro i giovani Arnofoli e Khailoti, oltre a Calabresi e Paz. In attacco spazio a Mattia Pagliuca.

Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Arnofoli (13), Calabresi, Danilo, Denswil, De Silvestri, Khailoti (68), Paz, Tomiyasu.

Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Kingsley, Ruffo Luci (70), Schouten, Soriano, Svanberg.

Attaccanti: Barrow, Orsolini, Pagliuca (44), Palacio, Rabbi (19), Vignato.