Bologna-Napoli, ecco l’arbitro

Rese note poco fa le designazioni per Bologna-Napoli di domani alle ore 19.30 al Dall’Ara.

Sarà il signor Marco Piccinini di Forlì a dirigere il match affiancato dai guardalinee Tegoni e Vivenzi e dal quarto uomo Rapuano. Al Var Calvarese e Manganelli.

Brutti precedenti per il Bologna che in tre incontri con Piccinini ha sempre perso, l’ultima è Toro-Bologna 1-0 dell’andata, ma in questa stagione Piccinini ha diretto anche Udinese-Bfc di Coppa Italia (4-0) e Sassuolo-Bologna 3-1 del novembre scorso. Due soli precedenti con il Napoli, entrambi terminati con la vittoria azzurra ed entrambi in questa stagione: Lecce-Napoli 1-4 di settembre 2019 e Napoli-Verona 2-0 di ottobre 2019.