Bologna-Napoli: e se fosse di nuovo la partita di Skov Olsen?

La gara d’andata tra Bologna e Napoli al San Paolo era terminata a sorpresa 1-2 per gli ospiti. L’allenatore dei partenopei era ancora Carlo Ancelotti, e la sua squadra stava vivendo un momento molto complicato. I rossoblu invece stavano rinascendo, così come il loro tecnico. In quel frangente, Mihajlovic era riuscito a far esplodere anche Andreas Skov Olsen, il diavoletto danese che fino ad allora non era mai riuscito a convincere. Fu proprio in quella notte di dicembre che il numero 17 del Bologna segnò il suo primo – e finora unico – gol in Serie A: la sua rete ad inizio ripresa valse il momentaneo 1-1, prima del timbro decisivo di Sansone.

Ora la situazione è completamente diversa. Post lockdown, il Napoli – con Gattuso alla guida – si è ripreso alla grandissima ed il Bologna invece va ad alti e bassi. Chi invece proprio non incide è Skov Olsen, che è appena rientrato da un infortunio muscolare. Il classe 1999 è timido, poco concreto: le potenzialità ci sono tutte, ma non ha ancora trovato quella scintilla decisiva per affermarsi nel calcio italiano. Magari ce la farà finalmente mercoledì sera, quando gli emiliani ritroveranno i partenopei – stavolta al Dall’Ara. Magari Mihajlovic – memore della gara d’andata – sceglierà di dare un occasione all’esterno destro, facendo riposare Orsolini. Dovesse andare così, sicuramente Skov Olsen farà di tutto per ripetere quanto mostrato al San Paolo.