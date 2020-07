Ottime notizie quelle che arrivano direttamente da Casteldebole, dove il Bologna, in vista del match contro il Napoli, dovrebbe ritrovare due pedine fondamentali del proprio scacchiere.

Andrea Poli e Federico Santander sono tornati ad allenarsi parzialmente insieme ai compagni e puntano la partita di Mercoledì. Due recuperi importanti quindi per i rossoblu, in vista di una partita difficile contro un avversario in stato di grazia.