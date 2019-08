Bologna multato di 3mila euro

Figura anche il Bologna tra le società sanzionate dal Giudice Sportivo dopo la prima giornata di Serie A.

Nel referto si legge che la società felsinea è stata multata per responsabilità oggettiva relativamente all’ingresso di un tesserato nel recinto di giuoco ma non inserito nella distinta. Ecco il comunicato.

“Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BOLOGNA a titolo di responsabilità oggettiva, per aver consentito l’ingresso nel recinto di giuoco di un proprio tesserato, non inserito nella distinta di gara”.

Il club fa sapere che ovviamente la persona in questione non era Mihajlovic, peraltro regolarmente in distinta.