Bologna – Motta e il suo staff di fedelissimi, da definire la posizione di Bucci

Nello staff del neo allenatore rossoblù c'è anche un giovane ventiseienne allenatore dei portieri in erba. Si chiama Iago Lozano ed è argentino di Santa Fe, tifa Newell's, con un passato da giocatore in Spagna, in terza divisione, dove scopre la sua vocazione di preparatore dei portieri. Passa al Villareal nel 2018 dove allena i portieri del settore giovanile per quattro stagioni, fino alla chiamata del Bologna.