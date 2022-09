Bologna, Motta: due settimane per lavorare, ma senza squadra

Thiago Motta può sfruttare la sosta per migliorare il suo Bologna, ma non fino in fondo. La produzione offensiva con l'Empoli c'è stata ma se non segna Arnautovic non segna nessun altro, mentre dietro si registra ancora una fase di adattamento al 4-2-3-1 impartito dal neo tecnico. Il problema di Motta è che non avrà a disposizione la difesa in questa sosta viste le convocazioni di Posch e Lucumì in nazionale, a cui vanno aggiunte anche quelle dei terzini Cambiaso e Kasius. Insomma, dare equilibrio in vista della Juve senza avere tutto il materiale a disposizione. Un problema in più per l'allenatore che ora dovrà guadagnarsi la fiducia della squadra con carisma e personalità, per portare tutti a seguire le sue nuove idee. La strada è stata tracciata, si è tornati al vecchio modulo di Sinisa, ma la sua applicazione dovrà ancora migliorare tanto e al ritorno dopo la sosta c'è la Juventus, alla disperata ricerca di una identità ma soprattutto dei tre punti. Una difficoltà in più per Motta.