Bologna-Monza, la moviola di Gazzetta: niente penalty su Sensi

Anche Gazzetta dello Sport assegna un voto sufficiente all'arbitro Zufferli per la direzione di Monza-Bologna.

Il quotidiano sottolinea una direzione troppo permissiva, ma nel complesso Zufferli strappa la sufficienza. Niente rigore di Posch su Caprari e per Gazzetta niente fallo di mano di Sensi in area. Anche in questo caso si sottolinea il rischio corso dal mediano del Monza ma il tocco sembra con la parte sana del braccio.