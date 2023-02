Bologna-Monza, doppia promozione di San Valentino e per gli universitari

Per Bologna-Monza di domenica 12 febbraio alle 15 è attiva la speciale promozione di San Valentino: gli attuali abbonati possono infatti acquistare un biglietto per la persona del cuore (non abbonata) in tutti i settori a prezzi scontati. Qui la tabella prezzi. Attenzione: per acquistare in Curva Bulgarelli deve essere possessore di fidelity anche la persona per cui si acquista, occorrerà infatti inserire il numero della fidelity di ciascuno in fase di acquisto.