Bologna-Milan, superata quota 10mila

Buoni dati in prevendita

Prosegue forte la prevendita dei biglietti per Bologna - Milan in programma sabato 23 ottobre alle 20,45.

Il Bologna comunica che sono già stati acquistati 10000 tagliandi. Da domani oltre che agli ex abbonati della stagione 2019-2020 la prevendita sarà aperta ai possessori di Fidelity Card del Bologna che potranno acquistare fino a 4 biglietti per sé e per altre persone in ogni settore. Da mercoledì 20 la vendita sarà aperta a tutti.