Bologna-Milan, prima multa in carriera per Fenucci

Fenucci multato dopo Bologna-Milan

Il dirigente è stato sanzionato dal Giudice Sportivo con 5mila euro di multa per 'aver rivolto al direttore di gara una critica ironica e irrispettosa, infrazione rilevata anche dal collaboratore della Procura Federale'. Evidentemente, a Fenucci l'arbitraggio di Bologna-Milan non è andato giù con due rossi. La squadra rossoblù ne vanta già quattro da inizio stagione a oggi: in Europa è seconda solo al Lione.