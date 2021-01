Bologna-Milan, le probabili formazioni

Questo pomeriggio alle 15 al Dall’Ara il Bologna sfiderà il Milan per la ventesima giornata. I rossoblù devono riscattare la sconfitta di Torino contro la Juve mentre i rossoneri arrivano dalla pesante sconfitta interna con l’Atalanta.

Mihajlovic sta pensando all’impiego dal primo minuto di Adama Soumaoro al centro della difesa al fianco di Danilo, con Tomiyasu che giocherebbe terzino destro. A sinistra confermato invece Dijks. In mediana Schouten con Dominguez favorito su Svanberg. In attacco possibile novità Sansone al posto di Vignato, che con Soriano e Orsolini andrà a comporre il terzetto dietro l’unica punta Musa Barrow. Dall’altra parte, invece, Pioli recupera Tonali, Bennacer e in extremis Calhanoglu, guarito dal covid. Panchina per Mandzukic, mentre in difesa esordio in campionato per il neo acquisto Tomori.

Bologna(4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Sansone, Soriano, Orsolini; Barrow.

Milan(4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Tomori, Theo Hernandez; Kessiè, Tonali; Castillejo, Leao, Rebic; Ibrahimovic.

Fonte-Carlino