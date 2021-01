Bologna-Milan, la moviola di Gazzetta

Ci sono entrambi i rigori assegnati al Milan: al 24′ Dijks si vede scavalcato da Leao e lo trattiene per impedire al portoghese di arrivare sulla palla, giusto rigore e giallo.

Regolare anche la posizione di Rebic al momento del tiro di Ibrahimovic dagli 11 metri: il croato, infatti, non invade l’area al momento del tiro dello svedese e quindi il tap-in è regolare. Nella ripresa, al 54′, Soumaoro salta e tocca la palla con entrambe le mani su lancio di Leao in area: inevitabile il penalty. Corrette anche le valutazioni sull’intervento di Skorupski al 19′ in uscita bassa su Ibra, dove il portiere polacco tocca nettamente il pallone, e il tocco di Tomiyasu al 91′, nettamente di petto e non di braccio. Capitolo cartellini: giusti quelli di Rebic e Soriano, ne manca uno per Tonali che trattiene Schouten impedendone la ripartenza.

