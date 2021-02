Lukasz Skorupski è stato votato come miglior in campo tra le file rossoblù con il 71.74% delle preferenze contro il Milan.

I tifosi che hanno risposto al consueto sondaggio del miglior in campo che il Bologna presenta sulla Pass Area del proprio sito dopo la partita, hanno indicato il portiere come uomo partita di Bologna-Milan. Al secondo posto, Andrea Poli con l’8.70%, in terza posizione a pari merito Takehiro Tomiyasu, Emanuel Vignato e Nicola Sansone con il 4,35%.