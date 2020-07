Bologna, Mihajlovic ritorna in panchina

Negli ultimi minuti della sfida con il Sassuolo, Sinisa Mihajlovic era stato espulso dall’arbitro per aver usato espressioni troppo “colorite”. Il tecnico serbo è così stato squalificato per una giornata, e non ha potuto sedere in panchina domenica sera al Tardini contro il Parma. Il mister ha però scontato il tutto, ed ora potrà tornare a guidare i suoi da bordo campo. Domani sera al Dall’Ara contro il Napoli, l’allenatore del Bologna sarà regolarmente in panchina.

L’ultima volta che Mihajlovic non è potuto essere in panchina risale alla 14^ giornata di questo campionato, anche se per cause decisamente differenti: era l’1 dicembre 2019, proprio contro il Napoli al San Paolo. Dopo quel match, il serbo è rientrato regolarmente, sia nelle gare in casa che in trasferta. Prima della squalifica, infatti, Mihajlovic aveva infilato 17 panchine consecutive, inframezzate dal Coronavirus.