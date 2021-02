Bologna – Mihajlovic lancia Skov Olsen titolare, e Juwara torna tra i convocati

Le indiscrezioni della settimana che volevano Skov Olsen titolare al posto di Orsolini sono state confermate direttamente da Mihajlovic in conferenza stampa. “Gioca Skov”, ha dichiarato ieri il tecnico.

All’andata contro il Parma il danese fu tra i protagonisti, segnando anche il suo unico gol della stagione. Andò vicino alla marcatura anche contro il Benevento la settimana dopo, facendo intravedere le qualità che aveva dimostrato prima di arrivare a Bologna. Ma proprio nel suo miglior momento di forma da quando vestiva il rossoblù, ci fu l’infortunio in nazionale, con la frattura alla vertebra che lo tenne fuori in pratica per tutta la prima parte di stagione. Nelle ultime partite è subentrato, ma oggi contro i ducali avrà la sua chance dal primo minuto. “Skov sta facendo bene, voglio rivederlo” ha aggiunto Sinisa. Non si tratta però di una bocciatura per Orsolini, che si è allenato solo due giorni in settimana a causa di un affaticamento muscolare. Intanto, si rivede tra i convocati Musa Juwara. Il gambiano era reduce dall’esperienza(negativa) in Portogallo al Boavista ed è rimasto in rossoblù in questo mercato. Potrebbe essere un’arma in più per Mihajlovic, che spera di replicare quanto fatto nel post-lockdown la scorsa stagione, quando il classe 2001 si era inserito in prima squadra, stupendo tutti.

Fonte-Carlino