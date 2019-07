Bologna, Mihajlovic inizia la terapia

Sinisa Mihajlovic va avanti e tiene duro. Dopo aver anticipato di un giorno – lunedì – il ricovero in ospedale, inizia oggi il percorso di terapie per l’allenatore del Bologna. Presso il Sant’Orsola, si è conclusa la fase di identificazione della malattia: Mihajlovic ha a che fare con una leucemia acuta prevalentemente mieloide. Nella giornata odierna, l’allenatore serbo ha quindi subito intrapreso il trattamento chemioterapico. Nonostante le sue condizioni, il mister è continuo contatto con la squadra in ritiro a Castelrotto.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Tre giorni dopo il ricovero di Sinisa Mihajlovic presso il reparto di ematologia dell’Istituto Seragnoli del Policlinico Sant’Orsola, si è concluso il percorso di tipizzazione della malattia: si tratta di una leucemia acuta prevalentemente mieloide. Mihajlovic ha iniziato oggi il trattamento chemioterapico. Nonostante gli esami e le terapie, il tecnico è in contatto quotidiano diretto con i suoi collaboratori a Castelrotto”.