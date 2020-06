Bologna, Mihajlovic cambia attacco: dentro Barrow e Palacio

A tre giorni da Samp-Bologna, Sinisa Mihajlovic pensa di cambiare volto all’attacco.

Come riporta Stadio, l’idea del tecnico serbo sarebbe quella di affidarsi nuovamente a Rodrigo Palacio dopo lo scampolo di partita con la Juventus, stavolta nella sua classica posizione di prima punta. Con el trenza centrale, Musa Barrow andrebbe a ricollocarsi a sinistra al posto di Sansone, indiziato ad andare in panchina. Per quanto riguarda gli altri reparti, rientrerà dalla squalifica Mattia Bani, uscirà Denswil, mentre in mezzo ballottaggio Schouten-Medel per una maglia da titolare, l’altra se la giocheranno Poli, Svanberg e Dominguez.