Bologna, Mihajlovic caccia il record di punti di Guidolin

Già a fine stagione potrebbe essere pronto il primo appuntamento con la storia per il Bologna di Mihajlovic. I rossoblu infatti sono perfettamente in ritmo per poter battere il record di punti stabilito da Guidolin nel 2001-2002. Il ritmo attualmente sostenuto da Palacio e compagni, lancerebbe i bolognesi a quota 54 a fine stagione, battendo di due punti il record stabilito dal Bologna di Signori 18 anni fa.

Un record che qualificherebbe la squadra allenata da Mihajlovic come il miglior Bologna della storia con i tre punti per vittoria. La proiezione però potrebbe essere ancora più rosea. Con Sinisa in panchina infatti gli emiliani hanno una media punti di quasti 1,7 punti a partita. Una statistica che proietterebbe la formazione guidata dal serbo a quota 64 allo scadere delle 38 giornate. Un punteggio che potrebbe garantire l’accesso in Europa. Obiettivo che Guidolin raggiunse nel 2001-2002, quando si qualificò per la Coppa Intertoto.