Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna comunica che i rossoblu hanno svolto l’allenamento agli ordini di Sinisa Mihajlovic. La squadra ha svolto esercitazioni tecnico-tattiche e partitella. Continua invece il lavoro differenziato per Mattia Destro, mentre Mitchell Dijks e Roberto Soriano hanno svolto esercizi in palestra. Terapie invece per Federico Santander.

Scheda 1 di 2