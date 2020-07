Bologna, mercoledì arriva il Napoli di Gattuso

Dopo aver essersi fatto rimontare due gol nei minuti di recupero contro il Parma, il Bologna torna a casa con tanta rabbia. Questa dovrà esser riversata in campo mercoledì sera al Dall’Ara, perché arriverà una corazzata come il Napoli di Gattuso. I partenopei sono una delle squadre più in forma della Serie A: ecco quindi che sarà un banco di prova molto importante per la banda di Mihajlovic, anche per capire le eventuali ambizioni europee per il prossimo anno.

Il Napoli è una squadra con valori assoluti decisamente superiori a quelli della formazione rossoblu, la quale però non vuol concludere il campionato come una comparsa. Ormai abbandonato il sogno Europa League, Mihajlovic è stato chiaro: vietato fare brutte figure. In queste ultime 6 gare il Bologna può ancora togliersi qualche bella soddisfazione, a cominciare dal Napoli – la prima gara di un terribile trittico completato da Milan e Atalanta. Al di là dei risultati, fare grandi prestazioni contro queste big darebbe un bel segnale anche in ottica stagione 2020/21.