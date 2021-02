Bologna – Medel verso l’addio a giugno, lo aspetta il Boca Juniors

L’esperienza di Gary Medel a Bologna sembra destinata a concludersi. Il cileno, vittima di numerosi infortuni in questa stagione, dovrebbe salutare Due Torri a giugno, con il Boca Juniors che sta facendo pressing sul giocatore.

Secondo quanto riportato infatti da Tyc Sports, importante media sudamericano, la squadra argentina è pronta ad assicurarsene le prestazioni questa estate. Il mercato in Argentina termina tra qualche giorno e circolava la voce di una sua possibile partenza già nell’immediato, ma da Casteldebole filtrano smentite. Il Pitbull dovrebbe dunque rimanere in rossoblù fino a fine campionato, anche se in questa stagione ha visto poco il campo. La sensazione è che le strade del Bologna e di Medel si separeranno nella prossima finestra di mercato.

Fonte-tmw