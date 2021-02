Bologna – Medel al lavoro per esserci contro il Sassuolo

Gary Medel ha messo il Sassuolo nel mirino. Dopo che martedì aveva svolto tutto il lavoro atletico insieme ai compagni, ieri il cileno è tornato a seguire il suo programma personalizzato.

L’obiettivo è ritrovare la migliore condizione, visto che il problema al polpaccio lo tiene fuori dal 23 dicembre scorso. Per la sfida di domani contro il Benevento non dovrebbe farcela, più probabile che possa essere almeno convocato per la gara di Reggio Emilia contro i neroverdi del 20 febbraio. Proprio contro i campani, Medel si infortunò per la prima volta in questa stagione, dando il via a un calvario di infortuni che lo sta condizionando tuttora. La presenza del Pitbull potrebbe risultare importante anche in ottica diffide: scontata la squalifica di Svanberg, che domani non ci sarà, a centrocampo rimane a rischio anche Schouten. In difesa, invece, saranno Danilo e Tomiyasu a dover evitare di ricevere un cartellino giallo che vorrebbe dire automaticamente un turno di stop.

Fonte-Stadio