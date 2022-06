Bologna – Martedì la presentazione delle maglie

Il Bologna si radunerà domani per i primi test atletici all'Isokinetic in vista del ritiro di Pinzolo che partirà il 6 luglio. Prima di salire in Trentino, però, sarà tempo di nuove maglie. La presentazione ufficiale, che avverrà online, si terrà il 5 luglio, cioè un giorno prima del ritiro. Il nuovo main sponsor sarà Cazoo e c'è tanta attesa per capire i disegni e i concept di Macron sulla prima e la seconda maglia. La terza verrà svelata più avanti nel corso della stagione.