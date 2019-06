Bologna, martedì la presentazione delle maglie e della campagna abbonamenti

Il Bologna fa le cose in grande, sia sul mercato che fuori. La prossima settimana inizia infatti ufficialmente la stagione 2019/2020 dei rossoblu, e non solo perché da giovedì i primi giocatori si ritroveranno a Casteldebole per una sorta di pre-ritiro. Come riporta “Il Carlino”, infatti, martedì è il giorno segnato sul calendario per la presentazione delle nuove maglie e della campagna abbonamenti.

Il sito ufficiale rossoblu e lo sponsor tecnico Macron hanno comunicato che martedì 2 luglio il club presenterà la maglia di casa e quella da trasferta per la stagione calcistica 2019/2020. Nell’occasione, ci sarà spazio anche per la campagna abbonamenti, con la fase di prelazione che potrebbe scattare già il giorno dopo. Visto il grande entusiasmo in piazza del Nettuno ed il notevole ottimismo che si respira nell’aria, il Bologna si aspetta numeri importanti dai suoi tifosi: sarà subito caccia alla tessera.