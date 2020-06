Bologna maratoneta, i rossoblu la squadra che corre di più

Nonostante l’infelice risultato finale, il Bologna ha dimostrato una buona condizione fisica anche se non unita alle giuste distanze in campo. Resta però l’ottimo dato sulla corsa: i rossoblu sono infatti stata la squadra che più di tutte ha corso nella giornata giocatasi ieri.

Sono infatti 111.666 i chilometri percorsi dai rossoblu di Mihajlovic, che hanno coperto la distanza anche con una discreta velocità, 6,5 km/h infatti la velocità media tenuta dal Bologna (solo il Milan meglio dei rossoblu). Segnali positivi per la ripresa che evidenziano come il lavoro svolto in sede di preparazione atletica sia riuscito. Resta il boccone amaro della sconfitta da digerire per il tecnico serbo e i suoi giocatori.

Fonte: Tuttomercatoweb.