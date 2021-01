Bologna, Mandzukic è vicino al Milan

“Non mi piace prendere un giocatore tanto per prenderlo… nemmeno Mandzukic. Ricordiamoci che uno svincolato deve tornare in forma e non è detto che sia pronto subito. Non vedo nessuno adatto al Bologna sul mercato adesso”.

Con queste parole, pronunciate verso fine ottobre da Sinisa Mihajlovic, svaniva definitivamente la pista che avrebbe portato lo svincolato Mario Mandzukic al Bologna. Complice il problema delle punte, che tutt’ora in casa rossoblù persiste, l’ex giocatore di Juventus e Bayern Monaco rappresentava una delle soluzioni più appetibili, ma alla fine non se ne fece nulla. Ora il croato sembra essere molto vicino al Milan, dove andrebbe a ricoprire il ruolo di vice-Ibra, ma come fece Mihajlovic al tempo, anche la dirigenza rossonera paventa qualche dubbio, essendo un calciatore che ha 34 anni e che la sua ultima “partita vera”, prima dell’esperienza negli Emirati Arabi, l’ha giocata il 19 maggio 2019.